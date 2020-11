‘Zweedse investeerder benadert KPN voor overname’

De Zweedse investeerder EQT heeft naar verluidt KPN benaderd voor een overname van het telecombedrijf. Door het bericht, gebaseerd op bronnen van persbureau Bloomberg, schoot de koers van KPN rond de 8 procent omhoog op de beurs in Amsterdam.

Er gaan al langer geruchten dat de Zweden geïnteresseerd zijn in KPN. De investeerder en het telecombedrijf zelf weigeren commentaar te geven. Volgens de ingewijden van Bloomberg is ook nog niet duidelijk of gesprekken tussen de twee partijen tot een deal kunnen leiden.