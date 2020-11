Saudi-Arabië veroordeelt beschieting ambassade Den Haag

Saudi-Arabië veroordeelt de beschieting van zijn ambassade in Den Haag. Het koninkrijk spreekt van een ‘laffe aanval”, zegt de ambassade volgens de nieuwskanalen Al Hadath en Akhbar. Er vielen geen gewonden. De ambassade roept Saudi’s in Nederland extra waakzaam te zijn.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen liet eerder weten contact te hebben met de ambassade. ‘De politie doet onderzoek en ik hoop dat zij de dader van dit zinloze geweld kunnen aanhouden.’

Donderdagochtend vroeg schoot iemand meerdere keren op het ambassadegebouw aan de Koninginnegracht in Den Haag. De politie zegt meerdere kogelhulzen te hebben gevonden en dat er kogelinslagen in de ruiten zitten. Wie achter de beschieting zit, is niet duidelijk.