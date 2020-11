Tuschinski uitgeroepen tot mooiste klassieke bioscoop van Europa

Bioscoop Pathé Tuschinski in Amsterdam is door de filmexperts van de International Cinema Technology Association (ICTA) uitgeroepen tot het mooiste klassieke filmtheater van Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Dat meldt Pathé donderdag op haar website.

De ICTA is een wereldwijd netwerk van professionals in de filmindustrie en reikt ieder jaar onderscheidingen uit aan de bioscopen die het meest vooroplopen wat betreft innovaties. De ceremonie was dit jaar online, vanwege de coronacrisis.

Het Tuschinski-theater aan de Regulierbreestraat in Amsterdam werd geopend in oktober 1921. Het theater was een droom van bioscoopexploitant Abraham Tuschinski. De bioscoop geldt nog steeds als een architectonisch hoogstandje, met zijn unieke combinatie van Amsterdamse School, jugendstil en art deco.

Pathé heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het gebouw, ter gelegenheid van de naderende honderdste verjaardag. "Dit jaar hebben we de exclusiviteit en grandeur teruggebracht naar alle zalen en hebben we de schermen geüpdatet naar de nieuwste technologie", stelt Pathé-directeur Jacques Hoendervangers.