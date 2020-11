Bewindslieden botsen over bibliotheekboeken Zwarte Piet

"Als Zwarte Piet in strijd met de goede zeden is, welke boeken gaan dan nog meer verdwijnen?" vraagt hij zich af. Zijn uitspraken zijn opmerkelijk, omdat deze kwestie niet in zijn portefeuille zit. Hij is staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens is hij voor de Tweede Kamerverkiezingen campagneleider voor het CDA.

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), die het onderwerp wel in haar portefeuille heeft, vindt het juist goed dat de discussie in openbare bibliotheken plaatsvindt. Die bibliotheken zijn onafhankelijk en gaan over hun eigen collectie, benadrukt ze.

Blijven leren

Ook is het goed dat bibliotheken meebewegen in het veranderde beeld van Piet, mits ze dit "transparant doen en hierover het gesprek aangaan met iedereen die dat wil". Van Engelshoven ziet het niet zitten dat de boeken worden weggegooid, omdat het "goed is te blijven leren van het verleden."

Het kabinet spreekt normaal gesproken met één mond. Van Engelshoven laat de uitspraken van Knops aan hemzelf, zegt een woordvoerder van de minister. "Hij heeft ook een rol binnen zijn partij en we gaan richting verkiezingen".