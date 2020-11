The Sound of Music opnieuw terug op de Nederlandse podia

De musicalklassieker The Sound of Music wordt in het seizoen 2021/2022 andermaal op de Nederlandse planken gebracht. Dat meldt scheidend directeur en producent van Stage Entertainment Nederland Albert Verlinde. Het wordt een reizende productie.

"Ik ben trots in deze tijd, waarin alle theaters het ongelofelijk zwaar hebben, deze wereldberoemde musical aan te kunnen kondigen. Het feit dat we nu een grote bekende productie als deze kunnen brengen, zie ik als een goede stap voorwaarts voor zowel de theaters in het land, als het publiek dat nu al zo lang niet naar het theater kan gaan", zegt Verlinde.

"De bekende titel biedt de mogelijkheden om, mocht dat nog nodig zijn, coronaproof met een beperkte zaalbezetting te spelen", aldus zijn bedrijf.

Casting

Het verhaal over Maria, die een leven als non niet aankan en gouvernante wordt bij de familie Von Trapp, die werkelijk heeft bestaan, werd wereldberoemd door de filmversie uit de jaren zestig van de afgelopen eeuw. Daarin speelden Julie Andrews en Christopher Plummer de hoofdrollen. De musicalversie is nog wat ouder.

In Nederland werd de musical in de jaren zestig ook al eens uitgevoerd, maar dat werd niet zo'n succes door ongelukkige casting. Deze eeuw volgden er nog meerdere versies in ons land.