Europese Commissie: vervolg homohaat en erken homo-ouderschap

De voorstellen maken deel uit van een pakket om homohaat en discriminatie een halt toe te roepen. De rechten van LHBTIQ-Europeanen, zoals homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders, staan volgens de commissie in Europa onder druk. Zij wijst op Poolse ‘LGBT-vrije zones’ en op de Hongaarse plannen om in de grondwet vast te leggen dat alleen een man en een vrouw samen ouders kunnen zijn.

Om ervoor te zorgen dat LHBTIQ’ers in ieder EU-land worden beschermd tegen uitingen van haat, wil de commissie haatmisdrijven op de lijst van EU-misdrijven zetten. Daaronder moet ook homohaat vallen.

EU-landen gaan ook heel verschillend om met homo-ouderparen en andere zogenoemde regenbooggezinnen. Het ouderschap van een Nederlands homokoppel wordt bijvoorbeeld in sommige landen niet erkend, wat zulke gezinnen in grote problemen kan brengen. Dat moet in het vervolg anders, vindt de commissie. Zij komt met voorstellen om ouderschap in de hele unie te erkennen.