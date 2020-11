Mick Jagger opent virtueel tentoonstelling Stones in Groningen

Mick Jagger opent donderdag 19 november digitaal de tentoonstelling The Rolling Stones - Unzipped in het Groninger Museum. Dat maakt het museum via het Dagblad van het Noorden op donderdag bekend, een dag voor de oorspronkelijke openingsdatum. Door de verscherpte coronamaatregelen waarbij musea de deuren gesloten moeten houden, moest de opening van de lang verwachte tentoonstelling worden uitgesteld.

De zanger van The Rolling Stones wordt geïnterviewd door popjournalist Leo Blokhuis. Jagger opent daarna de tentoonstelling "via een digitale presentatie op spectaculaire wijze", vertelt een woordvoerder van het museum. Blokhuis interviewt ook Lucy Woesthoff, voormalig pr-manager van de band. "Enorme Stones-fans Humberto Tan, Matthijs van Nieuwkerk en Klaas Knot vertellen wat de band voor hen betekent. En we laten natuurlijk een sneakpeak, een inkijkje, zien van de tentoonstelling, door Blokhuis en onze directeur Andreas Bluhm", zegt de woordvoerder over de opening.

Het publiek kan, als de geplande versoepeling van de coronamaatregelen van het kabinet doorgaat, op vrijdag 20 november fysiek een bezoek brengen aan de tentoonstelling. Per kwartier kan het museum twintig mensen naar binnen laten. "Tickets voor dat weekend zijn al uitverkocht", vertelt de woordvoerder.

De digitale opening is 19 november om 17.00 uur te bekijken via het Dagblad van het Noorden. The Rolling Stones - Unzipped is tot en met 28 februari in het Groninger Museum te bewonderen.