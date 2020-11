Rusland: vergelding tegen Berlijn en Parijs om Navalni-sancties

De EU stelde een maand geleden sancties in tegen Rusland. Doelwit zijn het hoofd van de binnenlandse inlichtingendienst FSB, de rechterhand van president Poetins stafchef, het hoofd binnenlandbeleid van het Kremlin, twee onderministers van Defensie en de vertegenwoordiger van Poetin in Siberië. De Europese tegoeden van het zestal worden bevroren en ze komen de EU niet meer in.

Ook Den Haag had gepleit voor de strafmaatregelen, maar Lavrov noemde Nederland niet specifiek.

Navalni werd in augustus erg ziek tijdens een vlucht in Rusland. Hij mocht uiteindelijk naar Duitsland om daar behandeld te worden. Daar stelden onder anderen OPCW-experts vast dat de politicus is vergiftigd met het verboden novitsjok-zenuwgif. Het verdrag tegen chemische wapens is daarmee volgens onder meer Duitsland geschonden. Moskou ontkent betrokkenheid.