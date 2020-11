Europese Ombudsman start onderzoek naar EU-kustwacht Frontex

De Europese Ombudsman is een onderzoek begonnen naar de Europese grens- en kustwacht Frontex. Het agentschap ligt onder vuur voor zijn vermeende rol bij het terugsturen van migrantenboten in de Middellandse Zee. Ombudsvrouw Emily O’Reilly wil weten hoe het agentschap klachten over schendingen van fundamentele rechten behandelt.