KPN en Prosus stuwen AEX boven 600 punten

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 602,30 punten. De hoofdindex tikte een dag eerder al even het niveau van 600 punten aan. De laatste keer dat de AEX boven deze grens sloot was op 21 februari dit jaar. De MidKap klom 1,4 procent tot 862,39 punten. Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,7 procent.

Beleggers stapten weer in de tech- en telecombedrijven. Deze bedrijven, die profiteren van het vele thuiswerken vanwege de pandemie, stonden de afgelopen dagen onder druk door het positieve vaccinnieuws. Telecomaanbieder KPN en techinvesteerder Prosus gingen aan kop in de hoofdindex met winsten van 5,4 procent en 4,1 procent. Het aandeel van olie- en gasconcern Shell (min 2,7 procent) noteerde ex dividend.

SBM Offshore

In de MidKap ging biotechnoloog Pharming aan kop met een plus van ruim 5 procent. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties, dat in de afgelopen dagen flink hoger werd gezet door het vaccinnieuws, sloot de rij met een min van 3,6 procent.

SBM Offshore daalde 0,1 procent. De maritiem oliedienstverlener is ondanks de zwakke marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie wederom positiever geworden over de resultaten dit jaar. Beleggers en analisten hadden echter al rekening gehouden met de betere vooruitzichten van het bedrijf. Op de lokale markt zakte Stern 4,5 procent. De autodealergroep had ook in het derde kwartaal last van de coronacrisis.

Burberry

Siemens zakte dik 2 procent in Frankfurt. Het Duitse technologie- en industrieconcern rekent op meer winst in 2021 na het zware coronajaar. Vanwege de aanhoudende onzekerheden rond de pandemie snijdt Siemens wel in het dividend. Deutsche Telekom won 0,5 procent, na een verhoging van de verwachtingen door het Duitse telecomconcern. In Londen vielen de resultaten van het Britse modemerk Burberry (plus 3,6 procent) in de smaak.

De euro stond op 1,1812 dollar, tegen 1,1762 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 41,57 dollar. Brentolie klom 0,2 procent in prijs tot 43,88 dollar per vat.