‘Tabak kan nicotine-arm, maar roker vindt dat minder lekker’

Het is technisch best mogelijk om sigaretten of andere tabakswaren te fabriceren die zo weinig nicotine bevatten dat ze niet verslavend zijn. Rokers vinden die nicotine-arme tabak doorgaans wel minder lekker. Tot die conclusies komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een literatuuronderzoek, waar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om had verzocht.

Tabak met een minimale hoeveelheid nicotine kan op diverse manieren worden gemaakt. Bijvoorbeeld door tabaksplanten te ontwikkelen die de verslavende stof nauwelijks aanmaken, wat mogelijk is door genetische modificatie. Een andere optie is om nicotine uit tabak te halen. ‘Hierbij is het van belang dat er geen andere componenten verwijderd worden die de smaak van de tabak beïnvloeden”, aldus het RIVM.

Uit studies naar het gebruik van nicotine-arme tabak komt naar voren dat consumenten die lager beoordelen dan reguliere rookwaar. Het is dan ook de vraag of de niet-verslavende varianten veel kans zouden maken als ze de concurrentie aan moeten met de tabak die consumenten gewend zijn. Dat ligt wel anders als overheden uitsluitend nog de verkoop van nicotine-arme tabak toestaan.

Minder lekker

‘Het via de wet uitsluitend toelaten van deze minder aantrekkelijke sigaretten zou kunnen leiden tot een afname van het aantal rokers, omdat rokers niet meer verslaafd kunnen raken, maar mogelijk ook omdat ze deze sigaretten minder lekker vinden”, schrijven de onderzoekers. Ze pleiten voor meer onderzoek naar de effecten die niet-verslavende tabak zouden hebben op de volksgezondheid.

Tabak zonder nicotine is overigens nog steeds zeer slecht voor de gezondheid, aangezien tabaksproducten ook teer en een cocktail van schadelijke chemicaliën bevatten. Alleen al in de VS sterven 480.000 mensen per jaar aan de gevolgen van roken.