Opnieuw 25 jaar cel voor dodelijke overval in flat Tilburg

Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 25-jarige Juliandro A. in hoger beroep veroordeeld tot 25 jaar cel, voor het doodsteken van de 68-jarige Tilburgse Therèse Hiwat en een zeer gewelddadige woningoverval op een ouder echtpaar. A. woonde in hetzelfde flatgebouw als zijn slachtoffers. Beide misdrijven werden gepleegd in 2015.