Onrust Armenië houdt aan: prominente oppositieleden opgepakt

Critici van premier Nikol Pasjinian gaan naar verwachting ook donderdag weer de straat op in hoofdstad Jerevan. Ze zijn woest dat de premier zijn goedkeuring heeft gegeven aan het akkoord met buurland Azerbeidzjan. Dat mag gebieden houden die het de afgelopen weken heeft veroverd in Nagorno-Karabach, waaronder de tweede stad van die regio.

Pasjinian houdt vol dat hij weinig keus had. Hij sloot een deal om een militair debacle te voorkomen. Toch eisen boze landgenoten zijn aftreden. Er waren woensdag zo’n 10.000 demonstranten op de been in Jerevan. Zij scandeerden leuzen als ‘Nikol is een verrader’ en botsten met de politie. Die verrichtte volgens staatsmedia zo’n 120 arrestaties. De opgepakte politici riskeren een gevangenisstraf van tien jaar.