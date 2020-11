Noord-Koreanen krijgen tabaksrisico’s ingepeperd

‘Roken heeft meer levens gekost dan natuurrampen en verkeersongelukken. Aangezien het nieuwe coronavirus meestal via de luchtwegen en longen komt, hebben rokers meer kans deze gevaarlijke infectieziekte op te lopen.’

Het parlement nam eerder deze maand een wet aan die roken verder moet ontmoedigen. Op bepaalde plekken en in sommige gebouwen geldt een rookverbod. De wet roept volgens Zuid-Koreaanse media de vraag op of die ook van toepassing is op leider Kim Jong-un, een kettingroker. Hij wordt in staatsmedia geregeld afgebeeld met een sigaret.

Het staatspersbureau wijst ook op de gevaren van het inademen van ‘tweedehandsrook’. Inwoners wordt verder gewezen op de milieuvervuiling en brandrisico’s van weggegooide sigarettenpeuken. In Noord-Korea wordt relatief veel gerookt. Volgens een onderzoek rookten ruim vier op de tien mannelijke inwoners in 2014.