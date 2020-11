Rechter oordeelt: ontslag ex-directeur Haga Lyceum is terecht

Het ontslag van de directeur van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum is terecht. Dat oordeelt de kantonrechter in een bodemprocedure die de voormalige directeur-bestuurder Soner Atasoy had aangespannen tegen onderwijskoepel Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waar de islamitische middelbare school onder valt.

Zijn weigering om na zijn schorsing onder andere de toegang tot de bankrekeningen van de school over te dragen, was een gegronde reden om hem op staande voet te ontslaan, meent de rechter.

Atasoy werd begin juni op staande voet ontslagen door de voorzitter van het bestuur. Hij legde zich hier niet bij neer en stapte naar de rechter. In een kort geding dat hij aanspande, oordeelde de rechter dat zijn ontslag als directeur onterecht was maar dat de school niet verplicht was hem weer aan het werk te laten gaan. Wel moest de stichting zijn salaris doorbetalen tot de uitspraak in de bodemprocedure.