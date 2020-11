Ambassade van Saudi-Arabië in Den Haag beschoten

De ambassade van Saudi-Arabië aan de Koninginnegracht in Den Haag is donderdagochtend meerdere keren beschoten. Volgens de politie vielen er geen gewonden.

De politie zegt meerdere kogelhulzen te hebben gevonden en er zijn kogelinslagen te zien in de ruiten van het pand. Volgens Omroep West zijn er zeker twintig kogelgaten in het gebouw te zien en is het pand op meerdere etages beschoten.

Het is niet duidelijk wie er achter de beschieting zit. De politie doet onderzoek.