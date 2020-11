‘Fans moeten bewezen coronavrij zijn bij bezoek evenementen’

Om een concert of een sportwedstrijd te mogen bezoeken, moeten fans kunnen aantonen dat ze coronavrij zijn. Dat kan door het laten zien van een negatieve testuitslag of een bewijs van een vaccinatie. Daarvoor pleit kaartjesverkoper en concertpromotor Live Nation Entertainment die een plan voor het hervatten van live-evenementen uit de doeken deed.

Het Amerikaanse vakmedium voor de muziekindustrie Billboard schreef als eerste over de plannen. Volgens Live Nation-onderdeel Ticketmaster kunnen apps op smartphones gebruikt worden om vaccinaties of testuitslagen te controleren. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van apps van derden als de CLEAR Health Pass of IBM’s Digital Health Pass in combinatie van de app van Ticketmaster.

Volgens de concertpromotor zijn de plannen nog in de ontwerpfase. Evengoed schetst het idee een beeld van hoe live-evenementen er volgend jaar uit kunnen gaan zien.

Vaccin

Het plan volgt kort op het nieuws van maandag dat een kandidaat-vaccin van Pfizer in klinische proeven 90 procent werkzaamheid bleek. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor een gevaccineerde wereld waarin grote menigten weer voetbalwedstrijden, concerten, live theater en andere evenementen kunnen bijwonen.

Volgens het plan moeten mensen die tickets voor evenementen kopen, ongeveer 24 tot 72 uur voor het concert bewijs hebben dat ze al gevaccineerd zijn of negatief getest zijn op het coronavirus. De regeling is gebaseerd op bepaalde technologie die moet voorkomen dat een mobiel ticket wordt overgedragen of doorverkocht.

Het exacte tijdstip van de test voorafgaand aan een evenement zal worden bepaald door de regionale gezondheidsautoriteiten. Fans die de screening hebben doorstaan, krijgen de nodige certificaten om het evenement bij te wonen. Degenen die positief op Covid-19 getest hebben, of die geen testresultaten of bewijs van vaccinatie hebben geleverd, mogen niet naar binnen.