China veroordeelt massaal vertrek oppositie Hongkong

China heeft het besluit van de oppositie in Hongkong veroordeeld om massaal te vertrekken uit het parlement. ‘We willen deze oppositieleden waarschuwen. Ze maken een fout als ze dit willen aangrijpen om radicaal verzet aan te moedigen en buitenlandse krachten dan om hulp te vragen om Hongkong weer in chaos te storten”, zei het kantoor in Hongkong dat de Chinese regering vertegenwoordigt.

Prodemocratische oppositieleden in Hongkong maakten deze week bekend dat ze hun parlementszetels opgeven. Ze protesteren zo tegen het besluit vier collega’s hun zetels te ontnemen. Peking had de autoriteiten in Hongkong de bevoegdheid gegeven om zonder tussenkomst van de rechter parlementariërs af te zetten die onafhankelijkheid steunen of ‘staatsgevaarlijk’ zijn.

De oppositie voerde donderdag nog actie in het parlement van de metropool. ‘Ik veronderstel dat dit mijn laatste protest is in de Wetgevende Raad”, zei politicus Lam Cheuk-ting, die een spandoek had meegenomen met een kritische tekst over de hoogste bestuurder van de stad: ‘Carrie Lam corrumpeert Hongkong en brengt zijn inwoners schade toe.’

Westerse kritiek

Het besluit de vier oppositieleden uit het parlement te zetten, leidde ook tot kritiek vanuit het westen. De Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur Robert O’Brien zei dat nu ‘overduidelijk is’ dat de communistische machthebbers in China zich niet houden aan de afspraken die zijn gemaakt over de status van Hongkong en de beloftes die zijn gedaan aan inwoners van de metropool.

Hongkong was voorheen een Britse kroonkolonie, maar maakt sinds 1997 deel uit van China. De miljoenenstad heeft nog wel een eigen parlement en rechtssysteem. Die regeling wordt omschreven als ‘één land, twee systemen’ en moet garanderen dat de metropool tot zeker 2047 een ‘hoge mate van autonomie’ heeft.