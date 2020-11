Scheepsbouwer IHC schrapt 300 banen in Nederland

Scheepsbouwer Royal IHC ontslaat 300 mensen in Nederland. Ook gaat een vergelijkbaar aantal banen in het buitenland verloren en worden dochterondernemingen afgestoten. IHC werd eind april nog door het kabinet, banken en een groep bedrijven gered van een faillissement, met overbruggingsleningen en kredietgaranties van honderden miljoenen euro’s. Het bedrijf had te maken met steeds hogere schulden en grote verliezen op de bouw van enkele schepen.