Australië onderzoekt eigen vermeende oorlogsmisdaden Afghanistan

Een speciaal aanklager gaat in Australië onderzoek doen naar vermeende oorlogsmisdaden door Australische elitetroepen in Afghanistan. Premier Scott Morrison, die sprak van beschuldigingen van ‘ernstig en mogelijk crimineel wangedrag’ heeft de aanklager aangesteld.

Australische commando’s werden samen met Amerikaanse troepen en andere westerse bondgenoten ingezet in Afghanistan na de terreuraanslagen van 11 september 2001. Sindsdien zijn er geregeld gruwelijke details naar buiten gekomen over het optreden van de Australische elite-eenheden, waaronder het doodschieten van een gevangene om ruimte te besparen in een helikopter en het doden van een 6-jarig kind bij een inval in een huis.

De regering probeerde beschuldigingen door klokkenluiders lange tijd in de doofpot te stoppen, waarbij de politie onderzoek instelde naar journalisten die de misstanden meldden. Intussen heeft de inspecteur-generaal van de Australische strijdkrachten jaren onderzoek gedaan naar wat hij ‘geruchten en beschuldigingen’ van ‘mogelijke inbreuken op het oorlogsrecht’ noemde. Daarbij kwamen 55 losstaande incidenten aan het licht.

Dossiers

De benoeming van een speciaal aanklager betekent een verdere stap in het gerechtelijke proces en kan leiden tot de vervolging van militairen of oud-militairen.

De mogelijke oorlogsmisdaden door Australische troepen kwamen voor het eerst in de publiciteit toen de publieke omroep ABC dossiers naar buiten bracht, waarin werd gesteld dat Australische troepen ongewapende mannen en kinderen hadden gedood in Afghanistan.

In reactie daarop begon de politie een onderzoek naar de ABC-verslaggever in kwestie en de producent, omdat die geheime informatie in handen hadden gekregen. Ook werd een inval gedaan in het hoofdkantoor van ABC.