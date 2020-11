‘DNB moet duurzame koers ECB-preses Lagarde steunen’

Met de komst van Christine Lagarde als nieuwe president van de ECB is in Frankfurt de discussie over klimaatrisico’s in een stroomversnelling geraakt, aldus de organisaties. Zo heeft de Française onder meer verklaard ‘alle beschikbare wegen te verkennen om de klimaatverandering te bestrijden”.

Lagarde heeft bij het streven naar vermindering van klimaatrisico’s wel de steun nodig van de presidenten van de nationale centrale banken. In een brief aan DNB-president Klaas Knot vragen de organisaties om steun voor de duurzame koers van de ECB. De Europese toezichthouder is volgens de briefschrijvers bezig aan een fundamentele herziening van zijn monetair beleid. ‘Dat biedt een uitgelezen kans om de strijd tegen klimaatverandering ook daar een plek in te geven’ aldus SFL directeur Rens van Tilburg.

Samenwerking

Zo zou de ECB meer werk kunnen maken van het ondersteunen van duurzame investeringen. Daarbij zou moeten worden samengewerkt met de Europese Investeringsbank en andere Europese instellingen.

Ook zou in het toezicht op de bankensector meer aandacht moeten zijn voor de klimaatrisico’s en de bestendigheid van banken tegen schokken. Financieringen in fossiele brandstoffen zouden daarbij moeten worden verminderd.

Naast het SFL is de brief ondertekend door vakbond FNV, MVO Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Eerlijke Geldwijzer, Banktrack, Our New Economy (ONE), Urgenda, ontwikkelingsorganisatie OxfamNovib en milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuurfonds (WWF) en de Jonge Klimaatbeweging.