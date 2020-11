Topbestuurder staat Georgia: geen tekenen van fraude bij telling

Brad Raffensperger, de Republikeinse minister van Binnenlandse Zaken van de Amerikaanse staat Georgia, zegt dat er in zijn staat geen tekenen zijn die wijzen op fraude bij het tellen van de stemmen. Joe Biden gaat er in de tussenstand met zo’n 14.000 stemmen (0,3 procent) verschil aan de leiding ten opzichte van president Donald Trump, die de Democraten zonder enig concreet bewijs van verkiezingsfraude beticht.

Eerder op de dag gelastte Raffensperger op verzoek van de Republikeinen een hertelling. In een interview met CNN vertelde hij dat hij de handmatige hertelling heeft bevolen vanwege het kleine verschil tussen Biden en Trump in de zuidelijke staat. Raffensperger zegt dat hij gelooft dat de telling tot dusver nauwkeurig is uitgevoerd.

Toen hij werd gevraagd naar de fraudebeschuldigingen van president Trump, zei de topbestuurder dat er onderzoeken gaande zijn, maar dat die nog niets hebben opgeleverd in termen van bewijs. Ook zijn er volgens hem nog geen tekenen van onregelmatigheden die bij een hertelling verandering kunnen brengen in Bidens voorsprong.

De handmatige hertelling, die op 20 november voltooid moet zijn, zal volgens de minister niet leiden tot een andere uitslag dan de machinale telling die bijna voltooid is.

De hertelling in Georgia vindt plaats terwijl president Trump nog altijd weigert toe te geven dat hij de verkiezingen van Biden heeft verloren. Trump voert in meerdere staten een juridisch offensief om de uitslag aan te vechten, maar al zijn pogingen zijn vooralsnog vruchteloos gebleken.