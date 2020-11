VN-gezant meldt doorbraak in gesprekken over toekomst Libië

Politieke besprekingen over de toekomst van Libië, die plaatsvinden in Tunesië, hebben voor een doorbraak gezorgd. Daarmee wordt de weg geëffend voor verkiezingen in het land binnen 18 maanden, zei de waarnemend VN-gezant voor Libië woensdag.

De deelnemers bereikten een voorlopig akkoord over een routekaart voor parlementaire en presidentsverkiezingen die stappen zet om de instellingen van Libië te verenigen, zei Stephanie Williams tijdens een persconferentie in Tunis.

Na jaren van chaos en oorlog in Libië met elkaar rivaliserende partijen blijven veel Libiërs sceptisch over de vredesinspanningen.

Staakt-het-vuren

De onderhandelingen in Tunis, die maandag zijn begonnen, volgen op een staakt-het-vuren dat vorige maand is overeengekomen tussen de belangrijkste strijdende partijen: de internationaal erkende regering van ‘nationale eenheid’ in de hoofdstad Tripoli en het in het oosten machtige Libische Nationale Leger van krijgsheer Khalifa Haftar.

Beide kanten in het door oorlog verscheurde land riepen in augustus op tot een bestand en verkiezingen. Krijgsheer Khalifa Haftar, de machtigste man in het oosten, hield dat echter af.

De regering in Tripoli wordt gesteund door Turkije terwijl Haftar militaire steun krijgt van onder meer Rusland, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten.