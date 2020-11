Slechts elf burgemeesters doen niet mee aan Sinterklaasjournaal

Volgens een woordvoerder van de omroep doen de burgemeesters ‘om uiteenlopende redenen’ niet mee. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam laat desgevraagd weten dat er alsnog een video met Halsema komt. Eerder was daar geen tijd voor.

In het journaal van dinsdag was te zien dat tientallen burgemeesters inbraken in de uitzending om te melden dat Sinterklaas ook in hun gemeente welkom is en dat jonge kijkers tekeningen kunnen opsturen. Bekende burgervaders als Jan van Zanen van Den Haag, Sybrand Buma van Leeuwarden, Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, Ahmed Marcouch van Arnhem en Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden maakten hun opwachting. Naast de burgemeesters van Amsterdam en Purmerend doen tot dusver ook die van Aalten, Eijsden-Margraten, Heerde, Lelystad, Putten, Sint Anthonis, Steenbergen, Terschelling en Zoeterwoude niet mee.

Op de site van het Sinterklaasjournaal krijgen kinderen die een tekening insturen een dankfilmpje van hun eigen burgemeester te zien. Kinderen uit de elf gemeenten die niet meedoen krijgen een boodschap van ‘de hoofdambtenaar van bijzaken”, een rol van Ronald Snijders.