Kabinet verwacht eind dit jaar einde aan nertsenhouderijen

Het kabinet gaat ervan uit dat eind dit jaar geen nertsen meer worden gehouden in Nederland. Landbouwminister Carola Schouten zegt snel met een stoppersregeling te komen. Volgens sectororganisaties zullen in dat geval voor eind december alle resterende dieren zijn gedood en afgevoerd.

Bij ruim de helft van de nertsenfokkerijen in Nederland is het coronavirus vastgesteld. Die bedrijven zijn allemaal preventief geruimd, omdat de dieren ook mensen kunnen aansteken. Op de boerderijen waar geen besmettingen zijn gevonden, worden momenteel de dieren die dit voorjaar geboren zijn gedood en gevild.

Bij nertsenhouderijen in risicogebieden worden de moederdieren, die anders gebruikt zouden worden om verder te fokken, eveneens gedood. Fokkers in andere regio’s kunnen deze dieren nog wel aanhouden. Sommigen stellen een besluit daarover volgens Schouten uit tot er duidelijkheid is over een compensatieregeling.

Definitief einde

De Tweede Kamer wil voor het einde van het jaar een definitief einde aan de nertsensector, nu in Denemarken een gemuteerde variant van het coronavirus rondgaat die zijn oorsprong vindt bij de pelsdieren. Het kabinet mikte tot dusver op een einddatum van 1 maart 2021. Dat was bijna drie jaar eerder dan eerder was afgesproken.

Schouten meldt verder dat de opsporingsdienst van de NVWA klaar is met een onderzoek naar eventuele opzettelijke besmettingen van nertsen. Dit heeft ‘geen informatie opgeleverd die wijst op een opzettelijke besmetting van nertsen door houders”. In overleg met het Openbaar Ministerie is het onderzoek afgesloten.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot had aangedrongen dit te onderzoeken, omdat het aantal houderijen met besmettingen bleef oplopen, ondanks de strenge maatregelen. Dat vond hij ‘wel heel toevallig”. Nertsenhouders krijgen een vergoeding als hun bedrijf wegens een coronabesmetting wordt geruimd.