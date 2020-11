Brief Hofman en Van der Ham aan Slob al 20.000 keer ondertekend

De open brief over acceptatie van homoseksualiteit van Tim Hofman en Boris van der Ham aan minister Arie Slob is in amper een dag tijd al door meer dan 20.000 mensen ondertekend. De brief gaat vrijdag naar de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en alle politieke partijen.

Hofman en Van der Ham schreven de brief naar aanleiding van de veelbesproken uitspraak van Slob over homoseksualiteit. Slob zei maandag in een debat met de Tweede Kamer dat reformatorische scholen grondwettelijk de vrijheid hebben ouders een verklaring te vragen waarin zij homoseksualiteit afwijzen.

Slob kreeg veel kritiek over zijn opmerking - ook van BN’ers - en Hofman riep zijn volgers dinsdag op Twitter op om de minister te mailen. Ook schreven hij en Van der Ham, de voorzitter van het Humanistisch Verbond, een open brief. ‘In Nederland zou je vrij moeten zijn om te zijn wie je wilt zijn. Je mag niet gediscrimineerd worden om je wie bent, ongeacht je sekse, ras, handicap of seksuele oriëntatie. Dat is de kern van het eerste artikel van onze grondwet”, schrijven de mannen. ‘Helaas zijn er ook artikelen in diezelfde grondwet die deze vrijheden aan banden kunnen leggen. Zo zorgt artikel 23 ervoor dat orthodox religieuze scholen de ruimte hebben om bijvoorbeeld homoseksualiteit af te keuren.’

Hofman en Van der Ham roepen de Tweede Kamer, de regering en Slob op tot een debat over het artikel. ‘En laat het volgend kabinet werk maken van een herijking van artikel 23 van de grondwet.’