Elf aanhoudingen in Zeeuwse drugszaak

In een al langer lopend rechercheonderzoek naar drugshandel in Zeeland zijn in totaal elf mensen aangehouden, meldt de politie woensdag. Tien van hen zijn na verhoor weer op vrije voeten gesteld, maar de hoofdverdachte zit nog vast.

De hoofdverdachte is een 26-jarige man uit Sluiskil. Ook zijn mensen aangehouden uit Terneuzen, Sas van Gent en het Belgische Deinze. De verdachten variëren in leeftijd van 22 tot 47 jaar. De 47-jarige verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

In februari, mei en augustus van dit jaar heeft de politie op verschillende adressen in Sluiskil, Terneuzen en Sas van Gent invallen gedaan. Daarbij zijn verdovende middelen, geld en wapens in beslag genomen. Het gaat in totaal om 13 kilo harddrugs, 20 liter vloeibare harddrugs, 2 kilo softdrugs, twee vuurwapens met munitie en een geldbedrag van enkele tienduizenden euro’s.

Alle elf moeten zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.