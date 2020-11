FNV hekelt gebrek daadkracht Koolmees in zzp-dossier

De grootste vakbond van Nederland hekelt het gebrek aan ‘daadkracht in de reactie van het kabinet’ op de rapporten over de arbeidsmarkt. Volgens de FNV moet het kabinet snel optreden om flexwerkers meer zekerheid te bieden, juist in tijden van crisis. In plaats daarvan wordt de nodige ingreep op de arbeidsmarkt doorgeschoven naar het volgende kabinet, foetert de bond.