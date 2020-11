Tweede uitgifte eurobonds opnieuw succesvol

De tweede uitgifte van euro-obligaties door de Europese Commissie is volgens begrotingscommissaris Johannes Hahn opnieuw een groot succes geworden. Voor de twee ‘sociale’ obligaties van samen 14 miljard euro is voor 175 miljard euro door beleggers ingetekend, een ‘teken van groot vertrouwen’ van de markt in gezamenlijk EU-schuldpapier, aldus de Oostenrijker. De uitgifte is onderdeel van een tijdelijk EU-kredietprogramma om massale ontslagen te voorkomen, SURE geheten.