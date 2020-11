Veel bekende gezichten in top D66-lijst

Sigrid Kaag, nu nog minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voert de lijst aan, met huidig fractievoorzitter Rob Jetten als haar nummer twee. De eerste opvallende naam op de lijst is die van Hanneke van der Werf. De fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Den Haag staat op de derde plek. Van der Werf werkte eerder als woordvoerder bij de D66-fractie in de Tweede Kamer.

De rest van de top-10 bestaat voornamelijk uit bekende gezichten, zoals Kamerleden Jan Paternotte (4), Vera Bergkamp (5), Steven van Weyenberg (6), Sjoerd Sjoerdsma (7) Salima Belhaj (9), en staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief. Jeanet van der Laan, nu wethouder in Lisse, staat op de 8e plek.

Vijlbrief

Vijlbrief was in zijn vorige leven topambtenaar op het ministerie van Economische Zaken en bij de EU in Brussel. De bewindsman volgde begin dit jaar staatssecretaris Menno Snel op, maar wil na de verkiezingen "echte politicus" worden en de Kamer in voor D66. Eerder schreef hij al mee aan een verkiezingsprogramma van de partij.

Veel D66'ers die sinds de verkiezingen van 2017 in de Kamer kwamen, staan niet op de lijst. "Men had voor mij een plek in gedachten die onvoldoende overeenkwam met mijn ambities", zei klimaatwoordvoerder Mathijs Sienot. Ook Achraf Bouali, Rutger Schonis, Jessica van Eijs, Maarten Groothuizen en Antje Diertens meldden hun vertrek. Eerder kondigden veteranen als Pia Dijkstra en Kees Verhoeven al aan niet meer door te willen.

Voor enkele Kamerleden die wel weer op de lijst staan, is het nog maar de vraag of ze zullen terugkeren. In de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, staat D66 op zo'n 15 zetels. Daarmee is het lot van Joost Sneller (17), Rens Raemakers (24) en Marijke van Beukering (25) onzeker.