Dit jaar geen bindend studieadvies voor hbo, wel op universiteit

Dit studiejaar geldt er geen bindend studieadvies (bsa) in het hbo, maar wel op de universiteit. Dat zegt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hbo-studenten hebben meer last van de coronacrisis, omdat zij over het algemeen meer praktijkonderwijs of stages hebben. Als zij dit collegejaar hun bsa niet halen, kunnen ze dat volgend collegejaar alsnog doen. Studenten die het bsa niet halen, kunnen normaal niet door naar het volgende jaar.

Omdat het onderwijs op universiteiten wel grotendeels doorgaat, denken zij niet dat veel studenten dit jaar vertraging gaan oplopen. De instellingen zien daarom geen aanleiding voor een ‘generieke coulancemaatregel”. Als er aanleiding toe is, kunnen specifieke opleidingen er alsnog voor kiezen om studenten tegemoet te komen. Studenten van die opleidingen worden hier voor 1 februari 2021 over geïnformeerd.

Niet-bindend studieadvies

Instellingen kunnen verschillende voorwaarden hanteren, zoals een minimaal aantal studiepunten, waar studenten aan moeten voldoen als ze door willen naar het volgende studiejaar. Over het algemeen geldt dit bsa alleen voor het eerste jaar. Vorig studiejaar was het bsa op zowel het hbo als de universiteit al met een jaar opgeschort vanwege de coronacrisis.

Vorige maand zei de Tweede Kamer het bsa te willen vervangen door een niet-bindend studieadvies. Afgewezen studenten zouden vaak dezelfde opleiding alsnog aan een andere instelling volgen. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs staat welwillend tegenover dit plan. Eerder zei ze dat instellingen met het bsa studenten in feite ‘aan het rondpompen’ waren.