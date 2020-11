Minister spreekt van ‘misverstand’: geen voordeel na vaccinatie

Mensen die een vaccinatie krijgen tegen het coronavirus, krijgen in algemene zin geen extra voordelen ten opzichte van mensen die het vaccin weigeren. Wel kan het zo zijn dat groepen die eerder gevaccineerd zijn, zich niet aan bepaalde coronaregels hoeven te houden. Dat zegt minister Hugo de Jonge nadat onrust was ontstaan over zijn uitspraken dat bepaalde coronaregels langer gelden voor mensen zonder vaccinatie.

Kamerleden als PVV-leider Geert Wilders en Henk Krol reageerden woedend op de opmerkingen van De Jonge in het AD. Als bepaalde maatregelen voor niet-gevaccineerde mensen langer gelden dan voor mensen met een vaccin, zou dat eigenlijk neerkomen op een vaccinatieplicht, zeggen zij. Dat terwijl het kabinet steeds heeft beloofd dat vaccineren niet verplicht wordt. Die plicht komt er echt niet, benadrukte De Jonge nog maar eens.

‘Dat is echt een misverstand”, zegt De Jonge hierover. Hij denkt slechts na over eventuele versoepelingen voor specifieke groepen die als eerste worden gevaccineerd. ‘Het is belangrijk om te weten dat als we gaan vaccineren, dat verschillende maanden in beslag zal nemen”, legt de bewindsman uit. ‘Als een deel van de samenleving al gevaccineerd is, bijvoorbeeld medewerkers in de zorg en mensen die wonen in een verpleeghuis, dan is het natuurlijk voor hen niet meer nodig zich aan de maatregelen te houden”, aldus De Jonge.

De bewindsman benadrukt wel dat het kabinet daar pas naar kan kijken wanneer er een vaccin ligt en het duidelijk is wie wanneer kan worden gevaccineerd. ‘Als het misverstand zou zijn dat er een voordeel geldt voor mensen die al gevaccineerd zijn, ja, zo werkt het natuurlijk niet.’