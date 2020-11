Mogelijk nieuwe reclameregels voor vloggers

Vloggers op videoplatformdiensten zoals YouTube gaan mogelijk onder de nieuwe Mediawet vallen, waardoor bepaalde regels over bijvoorbeeld reclame ook voor hen gaan gelden. Hierover wordt op Europees niveau echter nog gesproken, meldt een woordvoerder van het Commissariaat voor de Media in een reactie op berichtgeving van het FD.

Die krant meldde woensdag dat populaire vloggers in hun video's binnenkort geen producten meer mogen aanprijzen in ruil voor geld. Vloggers zouden hun kijkers niet meer mogen aansporen om iets te kopen en een product geen "overmatige aandacht" meer mogen geven.

Een woordvoerder van het Commissariaat voor de Media zegt echter dat hierover op Europees niveau nog een besluit moet worden genomen. Zo’n besluit zou kunnen betekenen dat het herkenbaar moet worden gemaakt wanneer sprake is van reclame, sponsoring en productplaatsing in bijvoorbeeld video’s op YouTube.

De regels in de Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten zijn nu echter nog onvoldoende duidelijk, aldus het Commissariaat. Daardoor kan in de per 1 november gewijzigde Mediawet dan ook nog geen uitsluitsel worden gegeven over de gevolgen hiervan voor Nederlandse vloggers. Momenteel vindt overleg plaats tussen de Europese Commissie, Europese mediatoezichthouders en tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Commissariaat voor de Media.