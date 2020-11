Wandelbond en zorgbedrijven: verplicht wandeling tijdens werktijd

Bedrijven moeten wandelen tijdens de werkdag verplicht stellen, vinden de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en Zorg van de Zaak, een netwerk van bedrijven die zich bezighouden met werk en gezondheid. ‘Veel gezondheidsklachten, zoals onder andere stress en burn-outklachten, kunnen door wandelen voorkomen worden”, stellen de organisaties. Dat is in het belang van werknemers en hun werkgevers.

De meeste Nederlanders maken weleens een wandeling tijdens werkdagen, melden de wandelbond en Zorg van de Zaak, die een peiling door onderzoeksbureau Markteffect hebben laten uitvoeren. Ruim 1100 mensen deden eraan mee. Van de ondervraagden wandelt bijna 75 procent wekelijks en 25 procent dagelijks. De helft vindt het net als de twee organisaties een goed idee om wandelen tijdens de werkdag verplicht te stellen.

Zorg van de Zaak en de KWBN hebben afgesproken dat ze het wandelen tijdens het werk de komende jaren samen gaan promoten binnen het bedrijfsleven. ‘Het is natuurlijk fantastisch als het lukt om deze laagdrempelige vrijetijdsbesteding ook een vaste plek te geven in de dag van werkend Nederland”, zegt directeur Paul Sanders van de KWBN. Hij hoopt dat de samenwerking zal bijdragen aan ‘een gezonder, fitter en vitaler Nederland”. Als eerste stap is een app ontwikkeld met de naam ‘Wandelen Werkt’.

Van de respondenten die de enquête invulden is 60 procent meer gaan wandelen door de coronacrisis. De overgrote meerderheid is ervan overtuigd dat wandelen goed is voor de lichamelijke gezondheid (87 procent) en het mentale welzijn (80 procent).

Directievoorzitter Bas Tomassen van het Zorg van de Zaak Netwerk benadrukt dat mensen die gezond leven ‘over het algemeen meer tevreden zijn met hun leven’ en daardoor ook beter functioneren. Zeker nu mensen veel meer zijn gaan thuiswerken lopen werk en privé ‘voortdurend in elkaar over”, zegt hij, en dat leidt tot stress. Wandelen kan een goede manier zijn om daar iets tegen te doen.