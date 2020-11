Knot: het duurt nog wel even voor coronavaccin economie aanjaagt

Dat er progressie wordt geboekt met de ontwikkeling van coronavaccins is ‘goed nieuws”. Maar volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) betekent dit niet dat er direct een einde komt aan de coronacrisis. De positieve effecten voor de economie ‘zullen niet van de ene op de andere dag werkelijkheid worden”, waarschuwt het centralebankhoofd in een interview met nieuwszender CNBC.

Maandag zorgde farmaceut Pfizer nog voor wereldnieuws. Het Amerikaanse bedrijf meldde dat een eigen coronavaccin volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van een coronabesmetting. Door de financiële markten werd enthousiast gereageerd en Pfizer sprak zelf van een ‘historisch moment”. Het bedrijf noemde het een ongekende prestatie dat binnen een jaar een vaccin is ontwikkeld.

Toch zullen de economische vooruitzichten voor 2021 nog lang onzeker blijven, denkt Knot. In het derde kwartaal was het economisch herstel in de eurozone volgens hem wel sterker dan voorzien. Dit toont in zijn ogen aan dat als alle coronabeperkingen eenmaal voorbij zijn, de economie zomaar best snel weer zou kunnen aantrekken. Maar voorlopig zit Europa nog midden in de tweede coronagolf, stelt Knot. Dat zet momenteel juist grote druk op de economie.

De Europese Centrale Bank (ECB) komt in december vrijwel zeker met extra steun om de eurozone door de coronacrisis te loodsen. Dat had ECB-president Christine Lagarde onlangs al aangegeven. Achter de schermen wordt nog wel gezocht naar de beste cocktail van ingrepen om de eurozone een oppepper te geven. Knot, die vanwege zijn positie bij DNB ook bij de ECB aan tafel zit, benadrukt dat de centrale bank geen enkele vorm van ingrijpen uitsluit.