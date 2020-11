‘Volgende week nieuwe ronde brexitgesprekken in Brussel’

De handelsbesprekingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie worden naar verluidt volgende week in Brussel voorgezet. Dat is na de informele deadline die door de partijen op dit weekend werd gezet. Dat meldden bronnen rond de onderhandelingen aan persbureau Bloomberg. Ondanks dat een akkoord nog niet is bereikt, zouden de onderhandelaars voldoende aanknopingspunten zien om verder te praten.