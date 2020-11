Hendrik Groen stoot Martien Meiland van troon in bestsellerlijst

Hendrik Groen, een pseudoniem, doet dat met zijn derde en laatste dagboek Opgewekt naar de eindstreep. Eerder publiceerde hij de twee uiterst succesvolle dagboeken Pogingen om iets van het leven te maken en Zolang er leven is. Die beide boeken kregen de NS Publieksprijs en werden voor tv en theater bewerkt. De tv-reeks met Kees Hulst in de hoofdrol en André van Duin aan zijn zijde trok wekelijks gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers. De vertaalrechten zijn verkocht aan tientallen landen.

Vorige week kwam de biografie Martien, over het leven van tv-persoonlijkheid Martien Meiland, binnen op de eerste plek in de bestsellerlijst. Martien Meiland is een van de hoofdpersonen in de SBS6-kijkcijferhit Chateau Meiland. Het programma won vorig jaar de Gouden Televizier-Ring. Het boek van Jan Dijkgraaf werd ruim vier weken geleden gelanceerd. Het staat nu op plek twee in de lijst.

De zoete zusjes vieren Sinterklaas, van Hanneke de Zoete, staat op de derde plek.