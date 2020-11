Defensie ziet volgend jaar af van Luchtmachtdagen

Volgend jaar worden er geen Luchtmachtdagen gehouden, laat het ministerie van Defensie woensdag weten. Het tweedaagse evenement dat ongeveer een kwart miljoen bezoekers trekt, zou plaatsvinden op vliegbasis Gilze-Rijen.

Door het coronavirus zijn momenteel geen grootschalige evenementen mogelijk en het is onduidelijk of het in de zomer al wel weer kan, aldus Defensie. Ook heeft de Luchtmacht andere prioriteiten zoals het deelnemen aan grote oefeningen zodra dat weer mogelijk is.