Schaakrubriek: De onverwachte vondst van het dagbulletin

Eens las ik in het boek Die Blendung van Canetti (waarin ook de ooit bekende schaker Charousek voorkomt, die zo arm was dat hij het lijvige openingsboek Bilguer‘s Handbuch kopieerde omdat hij het niet kon kopen), dat schaken natuurlijk nooit om geld gespeeld zou worden. Als ik het mij goed herinner werd dat gezegd door een dwerg, ook schaker, die Fischerle heette en wereldkampioen wilde worden. Het boek verscheen in 1935!

Dit alles kwam in mij op door het boek van Andrew Soltis, Magnus Carlsen 60 Memorable Games (€ 19.95). Wat is dan de link? Wel, jongeheer wereldkampioen Carlsen heeft zich door wereldkampioenschappen, toernooien, reclame, kledinglijn, enzovoorts verzekerd van een riant inkomen - hoewel nog niet te vergelijken met de krankzinnige bedragen bij het voetbalvolk. Dus van het ideaal van 85 jaar terug is niet veel over.

Het boek kwam uit bij Batsford (Pavilion Books). De titel refereert natuurlijk aan de nog steeds herdrukte klassieker van Bobby Fischer: My 60 Memorable Games. Overigens bleek mij onlangs dat een schaaklerend jongmens geen idee had wie dat was. Ach ja, wie kent De Zwarte Panter nog? Zo gaat dat.

Andrew Soltis is een gerenomm..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .