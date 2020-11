Amber Brantsen breekt journaaluitzending af vanwege misselijkheid

"Sorry, het was een wat korter NOS Journaal om 8 uur", schrijft ze. "Maar bedenk: zwanger zijn is een feest!" Ze sluit haar bericht af met de hasthags #26weken, #kotsmisselijk en #maarjekrijgterzoveelvoorterug. De uitzending van 09.00 uur werd overgenomen door collega Jeroen Tjepkema.

In juli maakte de nieuwslezeres bekend dat zij en haar partner Rachid hun eerste kindje verwachten. Vlak daarvoor werd Brantsen ook al een keer onwel tijdens een uitzending. In beeld was te zien hoe zij tijdens het weerbericht voorover op de desk viel. Daarvoor praatte zij al langzamer en ging zwaar ademhalen.