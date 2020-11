Hongarije werkt aan ban op adoptie door homostellen

De regering van premier Viktor Orban stelt ook een wetswijziging voor die vereist dat kinderen worden opgevoed met een ‘christelijke’ interpretatie van de rol van meisjes en jongens. De regering zegt kinderrechten tijdens adoptie te willen benadrukken. Alleen getrouwde stellen komen in aanmerking voor adoptie in het land dat geen homohuwelijk toestaat. Alleenstaanden zouden alleen kinderen kunnen adopteren na toestemming van de minister die gaat over familiezaken.

De wetsvoorstellen werden dinsdagavond laat ingediend bij het parlement, dat wordt gedomineerd door Orbans nationalistische Fidesz-partij. De voorstellen gaan in tegen basale internationale en Europese mensenrechten, zegt de rechtergroep Hatter, die klaagt over de timing nu protesten vanwege corona niet worden toegestaan.

Hongarije stelde in mei al een verbod in op het veranderen van geslacht in identiteitsdocumenten. De Hongaren gaan begin 2022 naar de stembus. Ook in Polen speelde homofobie dit jaar een rol in verkiezingscampagnes.