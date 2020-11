‘Amerikaanse sancties tegen gasleiding Nord Stream 2’

De Verenigde Staten komen met sancties voor bedrijven en investeerders die zijn betrokken bij de aanleg van de gaspijplijn Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland. Persbureau Bloomberg meldt dat het Amerikaanse Congres het daarover eens is geworden. Washington is tegen de pijpleiding, omdat Moskou daarmee meer invloed in West-Europa zou krijgen.

President Donald Trump tekende vorig jaar wetgeving waarmee de VS strenge economische sancties kan opleggen aan ondernemingen die zijn betrokken bij de aanleg. Nord Stream 2 loopt vanuit Rusland naar Duitsland via de Oostzee. Volgens Rusland zijn de Amerikaanse sancties oneerlijk en druisen ze in tegen internationale wetgeving. Ook Duitsland is niet blij met de Amerikaanse inmenging, al is het niet de bedoeling van de Amerikanen om de Duitsers te raken met de sancties.

Bij de aanleg zijn onder meer de Duitse ondernemingen Uniper en BASF, de Franse firma Engie en Shell betrokken.