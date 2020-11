Bolsonaro: Brazilië moet niet met corona omgaan ‘als flikkers’

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro ligt onder vuur nadat hij Brazilianen heeft gezegd dat zij niet met de corona-epidemie moeten omgaan als ‘een land van flikkers”. Het is de recentste omstreden uitbarsting van de rechts-radicale president, die in juli besmet raakte met het longvirus na het maandenlang te hebben gebagatelliseerd. Het is tevens verre van de eerste keer dat Bolsonaro zich in homofobe termen uitlaat.

Bolsonaro, die aan het hoofd staat van het land met het een na hoogste coronadodental ter wereld, deed de uitspraak tijdens een lange toespraak vanuit het presidentieel paleis. In de ongemeen felle speech leek hij tevens een dreigement in de richting van de aankomende Amerikaanse president Joe Biden te uiten.

‘Iedereen praat dezer dagen alleen maar over de pandemie. Daar moeten we mee stoppen”, zei Bolsonaro, toen hij het ogenschijnlijk over toerisme had. ‘Ik betreur de sterfgevallen. Echt waar. Maar we gaan allemaal ooit eens dood. Het heeft geen zin om te vluchten van de werkelijkheid. We moeten stoppen een land van flikkers te zijn. We moeten het hoofd oprichten en vechten. Ik haat dit flikkergedoe.’

Griepje

Bolsonaro’s uitspraken zijn slechts de laatste in een reeks van controversiële uitlatingen over de pandemie. Eerder veroordeelde hij de ‘hysterie’ rond Covid-19, dat volgens hem niet meer voorstelde dan een ‘klein griepje”. Ook stelde Bolsonaro dat het immuunsysteem van Brazilianen zo sterk is dat ze door rioolwater zouden kunnen zwemmen ‘zonder ook maar iets op te lopen”.

Ook deelde Bolsonaro een nauwelijks verholen sneer uit richting Joe Biden, die Bolsonaro fel heeft bekritiseerd omdat die nagenoeg niets doet om de vernietiging van het Amazone-regenwoud tegen te houden. Van Bolsonaro is bekend dat hij een bondgenoot is van de zittende Amerikaanse president Donald Trump. Bolsonaro is een van de weinige wereldleiders die Biden nog niet heeft gefeliciteerd met diens verkiezingsoverwinning op Trump.

Buskruit

‘Recentelijk zei een grote jongen van een presidentskandidaat dat hij handelssancties tegen Brazilië zou instellen als ik de bosbranden in de Amazone niet doof”, zei Bolsonaro. ‘Hoe ga je daarmee om? Diplomatie alleen werkt niet. Je moet buskruit hebben. Je hoeft het niet te gebruiken, maar zij moeten weten dat je het hebt.’

Op Bolsonaro’s toespraak volgde onmiddellijk kritiek. ‘Behalve ‘buskruit’ en ‘flikkers’, hebben we meer dan 160.000 sterfgevallen in dit land”, schreef Rodrigo Maia, de liberale voorzitter van het Lagerhuis van het Braziliaanse parlement op Twitter. ‘Onze solidariteit aan alle vrienden en familie van coronaslachtoffers.’