Politie op 11-11 extra alert in Duitse carnavalshoofdstad Keulen

Honderden politieagenten zien er woensdag in het Duitse Keulen op toe dat de mensen zich er aan de coronaregels houden als het carnavalsseizoen wordt ingeluid. Keulen, de officieuze Duitse carnavalshoofdstad, is op 11-11 traditioneel het decor van een groot feest met tienduizenden bezoekers.

Eind vorige maand kondigde de Keulse burgemeester Henriette Reker al aan dat bovenop de gangbare coronaregels de consumptie van alcohol in het openbaar werd verboden. Ook is de verkoop van alcoholische dranken in Keulse winkels de hele dag aan banden gelegd. ‘Dit jaar, is het een dag op de kalender als elke andere”, zei Reker toen ze de maatregelen aankondigde.

Met het drinkverbod hoopt Keulen ook toeristen te ontmoedigen naar de stad te komen. ‘Dit keer wordt er niet gefeest, dit keer wordt er niet gezongen, dit keer wordt er niet gedanst”, luidde burgemeester Rekers krachtige boodschap. ‘Blijf allemaal thuis en vier het daar ook niet.’

Online bijeenkomst

Behalve dat de extra politieversterkingen moeten verhinderen dat er ondanks de verordening feest wordt gevierd, moeten die ook twee aangekondigde betogingen tegen de coronamaatregelen in goede banen leiden. Carnavalsliefhebbers moeten het dit jaar doen met een digitale aftrap van hun feestseizoen.

De Duitse Carnavalsvereniging wil ‘de blijdschap naar de woonkamers brengen’ met zijn online programma. De lokale autoriteiten in Düsseldorf hebben geregeld dat de folkloristische narfiguur Hoppeditz de feestvierders groet via Zoom.

Oktoberfest

Net als in de zuidelijke, katholieke landsdelen in Nederland, duurt het carnavalsseizoen in het zuiden en het westen van Duitsland na 11 november voort tot Aswoensdag, dit jaar op 17 februari. Dan begint voor rooms-katholieken de vastentijd van 40 dagen.

Het Keulse carnaval is niet het eerste beroemde volksfestijn dat in Duitsland in het water valt als gevolg van de coronapandemie. Begin vorige maand gingen ook de Münchener Oktoberfeesten niet op de gewoonlijke manier door, waardoor die stad miljoenen bezoekers en nog meer euro’s aan inkomsten misliep.