Hooguit de carnavalsvlaggen hangen uit op de 11e van de 11e

Traditioneel viert het zuiden van Nederland de 11e november als de aftrap van het carnavalsseizoen. De 11e van de 11e levert jaarlijks grote mensenmenigten op in steden als Maastricht, Den Bosch en Eindhoven. Door de coronacrisis zijn woensdag echter alle activiteiten geschrapt. Wel is er in Limburg een bescheiden livestream van de regionale omroep L1 met carnavalsmuziek. En natuurlijk hangen de vlaggen uit. In Limburg het rood-geel-groen van de ‘vastelaovend’, in Brabant verschilt de kleur per gemeente.

De aftrap van carnaval zal woensdag vooral in huiselijke kring worden gevierd. Alle evenementen zijn afgelast, zei Rob van de Laar van de Brabantse carnavalsfederatie. ‘Alle kroegen zijn dicht”, zei hij. ‘Er gebeurt dus niks. Alleen de vlaggen hangen uit.’ Het komende carnavalsseizoen is ook ongewis. ‘We hebben in Brabant lang afgewacht en niet te snel beslissingen genomen”, zegt Van de Laar. ‘Maar inmiddels hebben de meeste grote carnavalsorganisaties beslist dat er geen evenementen of optochten zijn.’

Iets dergelijks geldt voor Limburg. De 11e van de 11e vieren als begin van een seizoen dat toch niet doorgaat, wekt weinig enthousiasme, blijkt uit een rondgang. De Limburgse aftrap zou in Roermond worden gevierd, maar door de coronamaatregelen mag het niet doorgaan.

De Bond van Carnavalsverenigingen Limburg weet intussen zeker dat carnaval 2021 ondanks alles door zal gaan. ‘Het staat buiten kijf dat Vastelaovend 2021 zal plaatsvinden”, aldus BCL. ‘Carnaval is immers een tijdsgewricht. Vastelaovend is een gevoel dat wij Limburgers niet alleen in onze genen hebben maar ook uitdrukkelijk bij onze eigen Limburgse cultuur hoort. Vastelaovendvierend Limburg zal in 2021 een klein, intiem en spontaan gebeuren zijn, waar we - in alle opzichten - nog lang aan zullen terugdenken.’

In Brabant vergaderen de acht grote carnavalsorganisaties op 8 december over wat nog wel kan op 14 februari en de volgende dagen. Daarna volgt een vergadering met alle leden. Van de Laar waarschuwt voor terughoudendheid. ‘We zijn beducht voor een imago van carnaval dat corona verspreidt”, zei hij. ‘Het gevaar bestaat dat mensen spontaan de stad inlopen. Dan wordt het nog erger dan het was.’