Waarschuwing voor dichte mist in oosten en noorden

In deze gebieden kan sprake zijn van een zicht minder dan 200 meter. Dat kan zorgen voor gevaarlijke omstandigheden voor automobilisten.

In het Drentse Gees was dinsdagavond een ongeval, mogelijk door mist. Op de Goringdijk is een auto frontaal tegen een boom gebotst. De bestuurder zou gewond zijn geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. De krant meldt dat op de plek van het ongeluk sprake was van dichte mist.