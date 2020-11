Eerste publieke optreden Trump sinds overwinning Biden

Trump, die zijn verlies niet erkent en Biden ook niet heeft gefeliciteerd, herhaalde dinsdag via Twitter nog maar eens zijn beschuldigingen over fraude tijdens de verkiezingen. Hij repte in hoofdletters over telfraude. ‘Kijk uit voor massale fraude bij het stemmentellen en, net als bij het snelle vaccin, bedenk dat ik het jullie al had gezegd”.

‘Wij zullen winnen”, twitterde hij ook. ‘We zijn grote vooruitgang aan het boeken. De resultaten beginnen volgende week binnen te komen. Maak Amerika weer groot”.