Hoger beroep in zaak Amsterdams Haga Lyceum uitgesteld

Het hoger beroep door onderwijsminister Arie Slob tegen de uitspraak van de rechter in de zaak van het islamitische Cornelius Haga Lyceum wordt uitgesteld. Daar hebben de minister en de onderwijskoepel van de school, Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) mee ingestemd.

De islamitische middelbare school in Amsterdam ligt al lang onder vuur wegens wanbestuur en vermeende salafistische invloeden. Juridische procedures zouden SIO echter te veel tijd en energie kosten om de problemen op school op te lossen, schrijft Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Daarom wil hij het hoger beroep dat hij eerder aankondigde uitstellen tot september 2021, zodat de school kan werken aan de ‘herstelopdracht”.

Slob is het niet eens met een uitspraak van de rechter, die eerder oordeelde dat de minister het schoolbestuur niet had mogen opdragen te vertrekken onder het dreigement dat hij anders de geldkraan zou dichtdraaien. Voor zo’n zogeheten aanwijzing was volgens de rechtbank te weinig basis. Deze uitsprak gaf Slob een ‘ongemakkelijk gevoel’ en hij wil ‘precies weten wat wel en niet kan met een aanwijzing”.

Bestuur

Sinds dit voorjaar is er echter veel gebeurd binnen het bestuur van SIO, schrijft de minister. Zo zijn directeur-bestuurder Soner Atasoy en een ander bestuurslid ontslagen vanwege een bestuurlijk conflict. Hierover lopen nog rechtszaken. Inmiddels zijn deze vrijgekomen functies ingevuld en is er ook een interim-schoolleider aangesteld, die volgens Slob uitvoering geeft aan een verbeterplan op onderwijskundig vlak.

Hij meldt verder dat uit een tussentijds onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat er verbeteringen in gang zijn gezet, maar ook dat er nog veel werk te doen is. SIO heeft ‘duidelijk gemaakt de herstelopdracht te omarmen’ en wil die uiterlijk 1 februari volgend jaar voltooien. De rechtszaken zijn dan ook niet van de baan, benadrukt Slob. Afhankelijk van de bevindingen van de onderwijsinspectie zal de minister daarna ‘opnieuw de balans opmaken”.