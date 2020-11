Tientallen burgemeesters doen teken-oproep in Sinterklaasjournaal

Burgemeesters Jan van Zanen van Den Haag, Sybrand Buma van Leeuwarden, Ahmed Marcouch van Arnhem, Sjors Fröhlich van Vijfheerenland en Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en tientallen collega’s van hen waren dinsdagavond te zien in de tweede aflevering van Het Sinterklaasjournaal.

Zij riepen via een videoverbinding op alle kinderen in hun eigen stad tekeningen voor Sinterklaas te maken en op te sturen naar de burgemeester. Dan zorgt deze ervoor dat de goedheiligman de tekeningen in zijn bezit krijgt.

De burgemeesters boden presentator Dieuwertje Blok allemaal aan de intocht van de sint dit jaar te organiseren. Vanwege de coronacrisis komt de goedheiligman dit jaar aan in het fictieve dorpje Zwalk. Matthijs van Nieuwkerk speelt de burgemeester van Zwalk.