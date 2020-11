EU-leiders buigen zich over afstoffen banden met VS

EU-president Charles Michel wil volgens de ingewijde ook Biden uitnodigen voor een videovergadering. Of het Michels bedoeling is dat die er al moet komen voor Bidens aantreden in januari is onduidelijk. Michel zou vervolgens een ontmoeting met de Democraat, die steeds het belang van de banden met Europa heeft beleden, willen afspreken.

Michel zou het met de regeringsleiders en staatshoofden vooral willen hebben over de coronapandemie, internationale samenwerking en gemeenschappelijke waarden, klimaat, handel en veiligheid en gedeelde geopolitieke belangen. Het is de bedoeling om daarover vervolgens door te praten op hun top in Brussel in december. De maand erna wordt Biden beëdigd.